Derniers jours pour se faire livrer avant Noël : Nintendo Switch Lite + accessoires à 199,99€

Une superbe console à prix discount

Bien équipé pour jouer

Il faut se rendre sur Cdiscount pour bénéficier de cette bonne affaire autour de la machine fabriquée par Nintendo. Bien entendu, le paiement en quatre fois est d'actualité. Vous devrez débourser 51,21€ au moment de l'achat puis 51,18€ par mensualité. Puisqu'il s'agit d'un produit Cdiscount à volonté, les abonnés pourront profiter de la livraison gratuite sous un jour ouvré. Un essai gratuit peut être activé et l'abonnement mensuel coûte uniquement 29€ pour la première année. Enfin, la garantie est valable pendant deux ans. À présent, faisons le tour du contenu de ce bundle.Ce pack embarque une console Nintendo Switch Lite grise. Rappelons que cette version est exclusivement dédiée au jeu en mode portable. Vous ne pourrez pas l'utiliser sur un téléviseur ou même détacher les manettes Joy-Con. Cependant, cet exemplaire est aussi plus abordable et léger. La quasi-totalité du catalogue fonctionne sur la Switch Lite. Il existe deux ou trois exceptions comme Nintendo Labo et 1-2 Switch. Notez que vous pouvez aussi opter pour une console bleue au même prix.Si ce bundle ne comprend aucun jeu, il possède tout de même des accessoires bien pratiques. Une housse de protection en silicone est présente. Elle protégera la console lorsque vous la transporterez. Ce n'est pas tout car un verre anti-lumière est aussi de la partie. En plus de protéger le grand écran de la Switch Lite, il évite les reflets trop importants sur la dalle. Ainsi, l'action sur vos jeux restera lisible à chaque instant. Si vous êtes à la recherche d'un ou plusieurs jeux, nous vous invitons à consulter notre sélection des meilleurs titres actuellement disponibles sur la machine.La Nintendo Switch Lite est le cadeau parfait pour les fêtes de Noël. Cette console est abordable et idéale pour les joueurs les plus jeunes ou qui se déplacent régulièrement. Une superbe promo à ne pas manquer !