Passer l'aspirateur ne sera plus une corvée grâce à cet aspirateur robot Xiaomi en promotion

Une autre façon de passer l'aspirateur

Un aspirateur robot intelligent et autonome

Le week-end approche à grands pas, mais avant de profiter de votre temps libre, vous savez que vous allez devoir passer par la case ménage ? Pour aborder vos jours de congé avec plus de sérénité, esquivez la corvée de l'aspirateur en changeant d'appareil pour un aspirateur robot performant et totalement autonome. Avec la belle remise de 37 % que propose en ce moment le site chinois Gearbest, le robot Xiaomi Mi Smart affiche un prix bien plus abordable.Si la vente flash proposée par Gearbest se termine dans 12 jours, notez bien que le nombre d'exemplaires en stock est limité et que, lors de ce type d'opérations commerciales, les produits se vendent parfois très rapidement. Comme d'habitude, on vous conseille de jeter un œil au délai de livraison avant de valider votre commande.Le robot aspirateur Xiaomi Mi SDJQR02RR est un véritable petit bijou de technologie, qui aspire les sols de façon méthodique et organisée, grâce à ses 3 processeurs ultras performants. L'algorithme de cartographie calcule le chemin le plus judicieux pour une aspiration toujours plus efficace. Grâce à cet aspirateur robot, vous n'avez même pas besoin d'être chez vous pour passer l'aspirateur ! En effet, vous pouvez contrôler votre appareil à distance via votre smartphone pour lui indiquer à quel moment faire le ménage, ou tout simplement programmer son passage à l'avance. Grâce à sa batterie d'une capacité de 5200 mAh, le robot peut aspirer vos sols pendant deux heures et demie avant d'avoir besoin d'être rechargé.Le robot de Xiaomi a été conçu pour durer. Ainsi, il dispose de nombreux capteurs directionnels qui empêcheront le robot de se cogner ou de tomber dans les escaliers. Enfin, son design moderne et épuré en fait un appareil ménager agréable à regarder, qui trouvera facilement sa place dans votre intérieur.Grâce à cette jolie promo sur le robot Mi de Xiaomi, passer l'aspirateur manuellement ne sera bientôt qu'un lointain souvenir.