🔥 Xiaomi Redmi Note 7 Bleu 32Go à 145,76€ au lieu de 194,69€

Le Xiaomi Redmi Note 7 en vente flash

Les points forts du smartphone

Rendez-vous donc sur le sitepour vous procurer ledans sa version 32 Go au tarif de 145,76€ au lieu de 194,69€. La réduction de 25% est valable jusqu'au dimanche 29 septembre 2019 à 18 heures.Pour une livraison gratuite du produit, il est conseillé de choisir le mode Priority Line du site marchand.Revenons-en aux points forts du smartphone après avoir évoqué la vente flash.Le Xiaomi Redmi Note 7 proposé dans un coloris bleu par Gearbest est un smartphone qui est notamment équipé d'un écran FHD+ de 6,3 pouces (résolution 2340 x 1080px), d'un processeur Qualcomm Snapdragon 660 Octa Core 2.2GHz, du système d'exploitation mobile Android 9.0 (avec une surcouche MIUI 10), de 3 Go de RAM, de 32 Go d'espace de stockage (extensible jusqu'à 256 Go) et d'une batterie de 3900mAh.Pour la photo, on notera la présence d'une double caméra arrière de 48MP + 5MP et d'une caméra frontale de 13MP.Si vous voulez en savoir plus sur l'appareil, on vous invite à consulter notre test du Xiaomi Redmi Note 7