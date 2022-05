Dernières heures pour la carte microSD SanDisk 128 Go pour Nintendo Switch à moins de 20€

La mémoire de la Switch, qu'elle soit classique, Lite ou OLED, est limitée à 32 ou 64 Go en fonction du modèle possédé. Et cet espace se remplit bien vite, surtout si vous achetez pas mal de jeu sur l'eShop de la console. Entre les cartouches physiques, les mises à jour, les DLC, les captures d'écran, les vidéos et les jeux digitaux, vous êtes vite à l'étroit.

C'est là qu'entre en jeu la carte microSDXC 128 Go vendue à 18,74€ chez Boulanger. Celle-ci s'insère dans la console très discrètement. D'ailleurs une fois installée on ne la voit plus. Et elle est immédiatement reconnue comme une extension de stockage de la console.