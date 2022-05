Cet excellent casque Sennheiser chute à moins de 100€ pour les French Days

Au moment de sa sortie, le casque filaire Sennheiser HD 599 était vendu 249€. Au fil des mois et à l'occasion des French Days, vous pouvez aujourd'hui le commander pour seulement 99€ chez Amazon en version noire. Il s'agit d'un casque très léger et confortable qui va vous accompagner partout.

Il s'agit d'un casque circum-auriculaire ouvert. Cela signifie qu'il se pose sur l'oreille, et non autour. Et ouvert veut dire que le son sort légèrement à l'extérieur de l'écouteur afin de proposer un meilleur rendu.