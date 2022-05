French Days Cdiscount : 6 offres folles à saisir ce weekend

Poursuivons ces French Days avec un très bon smartphone, le Google Pixel 6 dans une version comprenant 128 Go, accompagné du récepteur média numérique Google Chromecast, dont le prix est à seulement 579€ chez Cdiscount !

Tout d'abord, vous bénéficier du Google Pixel 6, un smartphone profitant d'un bel écran AMOLED de 6,4 pouces (définition de 2340 x 1080) et d'un taux de rafraichissement de 90 Hz. Equipé du processeur Google Tensor, moulinant à 2,8 GHz et accompagné par 8 Go de RAM, le Pixel 6 se révèle ainsi polyvalent et réactif, y compris pour les jeux. Livré sous Android 12, ce smartphone est compatible 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 et double-SIM.

Vous apprécierez également ses qualités en termes de photographie, avec deux capteurs arrières de 50 MP et 12 MP ainsi qu'un capteur avant de 8 MP. Vous pouvez ainsi filmer jusqu'en 4K à raison de 60 ips, et stocker ces vidéos sans souci grâce aux 128 Go inclus. Une batterie de 4600 mAh et une norme IP 68 lui confèrent une belle autonomie et une résistance aux poussières comme à l'eau !