French Days : avec ce code promo, l'aspirateur Roborock S7 n'a jamais été aussi abordable

Comme si cela ne suffisait pas, il est aussi capable de détecter les tapis et divers obstacles sur son passage grâce aux ultrasons. Par ailleurs, la brosse flottante améliorée s'adaptera aux surfaces irrégulières dans le but de délivrer un nettoyage encore plus efficace. Que ce soit au niveau de sa navigation intelligente, de ses performances sur l'aspiration ou du côté de sa fiabilité en général, le Roborock S7 parviendra à vous satisfaire !