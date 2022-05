Ne cherchez plus, les vraies offres des French Days sont ici !

On retrouve bien évidemment en tête de file Cdiscount, le rival français d'Amazon qui va proposer durant ces quelques jours de très nombreuses offres sur l'intégralité de son imposant catalogue high-tech.

Le groupe Fnac Darty se joint également aux festivités et les deux enseignes, portées à la fois sur le high-tech mais également sur l'électroménager et la maison connectée, vont mettre à profit leur expérience en la matière pour vous proposer des prix choc sur des références très populaires et appréciées des consommateurs.

Boulanger est un autre grand nom de l'électronique et va proposer durant les French Days des remises très intéressantes sur un large choix de références high-tech, comme des PC portables ou des téléviseurs 4K dernier cri.

Rue du Commerce enfin vous permettra de faire de belles économies sur un large choix de références, notamment sur des accessoires PC et gamer comme les casques, claviers et souris recommandés par les joueurs qui se respectent.

En plus de ses acteurs 100% français, Amazon sera également présent durant les French Days. Si le revendeur américain se fera plus discret que durant le Black Friday, il proposera néanmoins quelques offres ciblées et très spectaculaires que nous aurons plaisir à vous proposer sitôt leur apparition sur les sites de vente en ligne.