French Days Boulanger : un pack Oppo Reno4 Pro + casque B&O à prix choc

Le Reno4 Pro de la marque Oppo est est un smartphone équipé d'un écran AMOLED de 6,5 pouces avec une définition 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraichissement de 120 Hz. On retrouve aussi un processeur Snapdragon 765G, une mémoire vive de 12 Go de RAM, un espace de stockage interne de 256 Go et une batterie de 4000 mAh compatible avec la charge rapide à 65 W.

Pour la partie photo/vidéo, un capteur principal 48 MP associé à un ultra grand-angle 12 MP et un téléobjectif 13 MP ainsi qu'une caméra frontale de 32 MP sont de la partie.

Quant au Beoplay H4, le casque sans fil de 2ème génération signé Bang & Olufsen a été conçu à partir de matériaux solides de qualité premium assurant un confort durable et une grande durabilité durant les déplacements ou en cas d’utilisation prolongée. L'appareil dispose du Bluetooth qui lui permet d'être appairé avec un smartphone, une tablette ou tout autre appareil compatible avec la technologie sans fil. Le Beoplay H4 embarque une autonomie pouvant atteindre les 19 heures grâce à sa batterie lithium-ion.