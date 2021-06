French Days : le casque filaire Marshall Major III est à prix cassé sur Amazon

Après avoir évoqué l'offre promotionnelle d'Amazon, passons en revue les points forts du casque filaire.

Le Major III de Marshall est équipé de transducteurs de 40 mm, de coussinets d'oreilles profilés, de charnières fines, d'un arceau ajusté et d'un câble spiralé avec amortisseurs en caoutchouc renforcé. On remarquera aussi la présence d'une télécommande liée à un bouton avec microphone et d'une prise femelle de 3,5 mm idéale pour partager de la musique.

Au niveau de ses dimensions, le casque filaire de type circum-auriculaire mesure 16 x 16 x 8,64 cm ; pour un poids estimé à 186 grammes.