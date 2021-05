French Days : la Huawei Watch GT 2 Pro est à moins de 200€ sur Amazon

Considérée comme étant la plus luxueuse des montres connectées de Huawei, la Watch GT 2 Pro embarque un boitier de 46,7 mm en titane, un bracelet standard de 22 mm, un écran tactile AMOLED de 1,39 pouce avec une résolution de 456 x 454 pixels, un processeur Kirin A1, un espace de stockage interne de 4 Go (dont 2 Go consacrés à la musique) et le système LiteOS.

Au niveau de ses autres fonctionnalités, on retrouve le Bluetooth 5.1 , un capteur de rythme cardiaque + SpO2, un haut-parleur, un microphone, le GPS et la certification 5 ATM pour l'étanchéité.

Concernant l'autonomie, l'utilisateur pourra profiter de sa montre pendant une durée de 14 jours en usage normal. Pour la recharge, un temps de cinq minutes de charge rapide sans fil permet 10 heures d'utilisation. Il sera également possible de profiter de la charge inversée sans fil ; la montre pouvant être chargée grâce à un smartphone.