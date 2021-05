Les écouteurs sans fil Anker Soundcore Life P2 sont presque à moitié prix

Repartons faire un tour chez AliExpress pour les besoins de cette réduction. Pour la livraison gratuite, sélectionnez un pays d'expédition entre la Chine (en 10 jours) et la Pologne (en 7 jours). Dans le premier cas, la protection acheteur est valable pendant 75 jours contre 20 jours pour le pays du continent européen. Le retour gratuit pour n'importe quelle raison est également possible durant les 15 jours qui suivront votre achat. Une garantie de deux ans est appliquée.

Les écouteurs Anker Soundcore Life P2 sont capables de diffuser un son extrêmement précis grâce à des technologie de pointe qui permettent d'obtenir une qualité audio proche de celle d'un CD. Vos musiques préférées bénéficieront d'un rendu impeccable dans tous les domaines (graves, aigus, basses…). Le couplage avec vos appareils se fera de façon instinctive avec une configuration simple via la fonctionnalité PUSH AND GO. Une fois retirés de leur boîtier, les écouteurs se connecteront automatiquement en Bluetooth au dernier appareil utilisé.

Bien entendu, vous pourrez également passer des appels grâce aux quatre microphones équipés. Votre voix sera toujours claire et les bruits de fond seront supprimés. Aucune interférence ne viendra troubler vos discussions.