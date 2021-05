French Days : la Nintendo Switch est à moins de 300€ sur Cdiscount 🔥

Hélas, ce pack ne comprend pas de jeux. Mais en créant un compte Nintendo puis en vous rendant sur la boutique en ligne eShop depuis le menu principal de la console, des démos et autres titres gratuits seront à votre portée pour jouer sans attendre. Et s'il vous reste quelques euros à débourser, n'hésitez pas à vous procurer des hits en puissance comme Animal Crossing: New Horizons, Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Mario Kart 8 Deluxe, Hades ou encore Luigi's Mansion 3.