French Days : l'excellent tablette Lenovo Tab P11 tombe à moins de 250€

Nous allons en direction d'Amazon pour découvrir ce bon plan. L'e-marchand américain est assez doué lorsqu'il s'agit de faire plaisir à ses clients. Ainsi, la livraison à domicile ou en point retrait est gratuite pour tout le monde. Les adhérents Amazon Prime auront la possibilité de recevoir leur colis sous un jour ouvré et même de régler le montant de la commande en quatre fois sans frais (soit 63,88€ par échéance). La garantie est valable pendant deux ans et plusieurs assurances complémentaires sont proposées à l'achat.

La Lenovo Tab P11 est une tablette tactile équipée d'un écran 11 pouces avec une définition de 2000 x 1200 pixels. Cette dalle LCD est vraiment réussie. Par ailleurs, notons la présence d'un processeur Snapdragon 662 avec 6 Go de RAM et une mémoire interne de 128 Go (extensible via microSD). Les performances sont clairement au rendez-vous sur ce modèle positionné en milieu de gamme. La fluidité sera constamment de mise sur les menus, les applications et les jeux gourmands en ressources.

La dimension sonore est assurée par les quatre haut-parleurs embarqués compatibles avec la norme Dolby Atmos. Vous serez donc entièrement immergé dans vos fictions et musiques préférées.