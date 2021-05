La Nintendo Switch Lite + Animal Crossing et 3 mois d'abonnement à Nintendo Switch Online en promo pour les French Days

Cette promotion valable dans le cadre des French Days est hébergée par Cdiscount. Mais ce n'est pas le site bordelais qui s'occupe directement de la vente. Ainsi, la livraison en point retrait vous sera facturée à 6,50€ ou bien à partir de 8,50€ à domicile. Avec le paiement en quatre fois, vous réglerez seulement 63,76€ au moment de l'achat puis 63,73€ par échéance. La garantie est valable pendant deux ans.

Nous sommes donc en présence d'un pack Nintendo Switch Lite avec son magnifique coloris corail. Cette version de la console du constructeur japonais est absolument idéale pour les jeunes joueurs. Contrairement à la Switch classique, celle-ci est plus compacte et facile d'accès. Elle n'est utilisable qu'en mode portable et les manettes Joy-Con sur le côté ne peuvent être détachées. Mais elle est aussi plus légère et fine pour une meilleure prise en main.

Quoi qu'il en soit, sachez que presque tous les jeux du catalogue Nintendo Switch (à de rares exceptions près) sont compatibles avec ce modèle Lite.