🔥 French Days Samsung : notre sélection de Galaxy Buds, Galaxy Tab et Galaxy Watch en promo

Le première chose à savoir à propos de ces offres c'est qu'elles sont disponibles chez des plateformes marchandes différentes, repectivement Rakuten, Fnac, Darty et Cdiscount. Nous vous invitons donc à bien vérifier les conditions et les frais de livraison et autres modalités sur chacune de ces offres. Pour Cdiscount si vous ne bénéficiez pas de l'abonnement CDAV vous pouvez en obtenir 6 jours d'essai gratuit et sans engagement à cette adresse Le premier produit de notre petite sélection Samsung est donc une paire de Galaxy Buds, des écouteurs sans fil . La première chose à savoir c'est que si vous avez un compte Club R gratuit, Rakuten vous rembourse 10% soit 11,27€ en super points, que vous pourrez dépenser lors de vos prochains achats sur la plateforme. Les Galaxy Buds vous offrent un bonne qualité de son et sont extrêmement pratiques. Avec leur petite taille et leur boitier qui tient dans la poche vous pourrez toujours les avoir sur vous. Leur batterie seule vous permettra de tenir plus de 6 heures en utilisation continue et le boitier vous permet de les recharger encore quelques fois.Le second produit de cette sélection est la tablettte Galaxy tab S2 VE 32 Go Wifi. Elle est disponible chez la Fnac au prix de 229€ au lieu de 399€ ce qui en fait un très bon rapport qualité prix. La tablette dispose d'un écran 8 pouces d'une résolution de 2048 x 1080 pixels, de 8 Go de ram et de 32 Go de stockage, que vous pourrez étendre avec une carte micro-SD de 128 Go maximum. Elle est capable de prendre des vidéos en 4K HDR à 30 fps, et dispose évidemment d'un port micro-SD mais également d'un port USB classique. Il s'agit d'une tablette 8 pouces très efficace et à ce prix cela devient carrément une bonne affaire.Notre avant dernier produit est une montre connectée, la Galaxy Watch, en 46 mm et avec des écouteurs AKG offerts. Dans le domaine des montres connectées, la Galaxy Watch fait partie des références avec les montres Apple. Elle présente une certification étanchéité IP68 pour vous suivre au quotidien dans tout type d'environnements. Elle dispose également d'un joli écran tactile AMOLED pour afficher des couleurs vives et précises mais aussi des noirs profonds. Elle permet d'enregistrer jusqu'à 500 titres afin de toujours avoir votre musique avec vous, même quand vous n'avez pas votre téléphone. Avec son autonomie de plus de 5 jours sans charge, elle se fera vite oublier à votre poignet. En bref il s'agit d'un bel objet, très polyvalent et complet tant au quotidien que pour le sport. Affichant un prix de 319€ au lieu de 429€ chez Darty c'est une offre à ne pas rater.Pour notre dernier produit on revient aux bases avec un smartphone. Un des derniers flagships de la marque, j'ai nommé le Galaxy S10e en version 128 Go. Nous avons déjà testé et écrit en profondeur sur ce produit alors si vous souhaitez plus d'information vous pouvez retrouver ce test à cette adresse Pour faire court, avec son écran de 5,8 pouces il est plus maniable qu'une phablette, mais n'est pas moins puissant. La dalle est une dalle AMOLED d'une résolution de 2280 x 1080 pixels qui couvre 86% de la face avant. Son processeur Exynos 9820 et ses 6 Go de ram sont alimentés par une batterie de 3100 mAh. Le téléphone possède aussi toutes les fonctionnalités modernes classiques comme le lecteur d'empreinte ou le stabilisateur numérique.Vous avez maintenant toutes les informations en main pour faire votre shopping alors n'hésitez plus, les French Days sont limités.