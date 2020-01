La trottinette électrique Ninebot Segway ES2 au meilleur prix chez Fnac

La Ninebot Segway ES2 à 369€

Une trottinette équipée

La trottinette électrique Ninebot Segway est supportée par un moteur 700W qui peut lui permettre d'aller à une vitesse maximale de 25km/h. Elle peut grimper des pentes à 10 degrés, et soutenir 100kg. Robuste, la trottinette Nonebot Segway est conçue d'aluminium et de caoutchouc pour lui permettre de résister aux chocs et d'avancer sur des sols inégaux. Sa batterie de 5.2Ah se recharge complètement en 3h. Elle est aussi dotée d'un mode de récupération d'énergie qui lui permet de se recharger lorsque vous roulez.La Ninebot Segway ES2 embarque quelques avantages qui sont les bienvenus: d'abord, elle a deux amortisseurs (avant et arrière) qui offrent plus de confort à l'utilisateur. Elle est équipée de trois lampes: avant, arrière et latérale, dont vous pouvez changer la couleur d'éclairage. Vous bénéficiez en plus de freins mécaniques et électriques antiblocage pour rouler en toute sécurité. Pour finir, la trottinette se plie en un clic pour que vous puissiez la transporter facilement avec vous: elle pèse 12,5kg seulement, ce qui vous permet de l'emmener quasiment partout.Découvrez la trottinette Ninebot Segway ES2 et profitez de bien d'autres produits en soldes grâce aux bons plans Clubic!