Soldes Fnac : La manette Xbox One Microsoft à petit prix pour les soldes d'été !

6 ans déjà que la Xbox One et sa manette nous font vibrer devant nos jeux vidéo favoris ! En attendant la sortie de la Xbox Series X, ou de la PS5 si vous préférez changer de monture, cette manette reste sans aucun doute l'un des meilleurs gamepads à ce tarif, avec une ergonomie et une prise en main remarquable, des joysticks asymétriques, ainsi qu'une grande qualité de fabrication.

Si elle est devenue incontournable, c'est parce qu’elle offre des fonctionnalités pertinentes, comme sa connectivité sans fil via le récepteur USB de Microsoft, mais aussi en Bluetooth, ainsi qu'avec son câble. Il est donc possible de profiter de ce gamepad aussi bien sur votre console, sur PC, mais aussi sur smartphone où elle sera indispensable avec des jeux comme Call of Duty Mobile.