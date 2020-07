Soldes : économisez jusqu'à 60€ sur les E-cartes cadeaux Fnac - Darty

Ce mardi 28 juillet 2020 uniquement, la Fnac effectue une nouvelle opération sur ses E-cartes cadeaux. En association avec Darty, l'enseigne propose deux promotions distinctes sur les cartes d'une valeur de 60 euros et de 150 euros.



Les cartes en question ne sont disponibles qu'en ligne et pourront être utilisées dans les magasins Fnac et Darty et sur Fnac.com ; en une ou plusieurs fois.