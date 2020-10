Google Pixel 5 : une offre exclusive adhérents Fnac à saisir d'urgence pour toute précommande 🔥

La Fnac invite à ses adhérents à se rendre sur son internet pour obtenir 60 euros sur leur carte de fidélité à condition de se procurer un produit supérieur à 600 euros d'achat.

Dans le cadre de l'offre intitulée "10€ offerts tous les 100€ d'achat" valable seulement ce 2 octobre 2020, le Google Pixel 5 est par exemple éligible à l'opération organisée par l'enseigne française.

Disponible en précommande avant sa sortie nationale prévue pour le 15 octobre prochain, le téléphone du géant américain est vendu à 629 euros. Le tarif du smartphone peut aller jusqu'à 569 euros avec la récente acquisition d'E-cartes cadeaux Fnac. Et grâce à cet achat, les adhérents Fnac auront 60 euros de crédités sur leur carte avec le code FNAC qui est à saisir dans le panier. En tout et pour tout, le prix de revient du Pixel 5 est de 509 euros. Plutôt sympa, non ?!