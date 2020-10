Google Nest Audio : le pack de 2 enceintes connectées à moins de 170€ en précommande chez Fnac !

Dévoilé au grand public au cours de la dernière conférence de Google, le Google Nest Audio est considéré comme le digne successeur du Google Home.

Cet assistant vocal disponible dans un coloris Galet ou Charbon est équipé d'un boomer de 75 mm et d'un tweeter de 19 mm. D'un poids de 1,2 kilo seulement, l'enceinte connectée embarque une puce Quad-Core A53 cadencée à 1,8 GHz et est compatible avec le Wi-Fi 802.11b/g/n/ac et le Bluetooth 5.0.