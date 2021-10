L'excellent Lenovo Ideapad 3 chute à un prix digne du Black Friday chez Darty !

Le Lenovo Ideapad 3 15ALC6 est un PC portable puissant et ultra réactif. Rien d'étonnant à cela car il est équipé de l'excellent processeur AMD Ryzen 7 5700U, de 16 Go de mémoire vive et d'un SSD de 512 Go en guise d'espace de stockage. Son écran Full HD de 15,6 pouces affiche une résolution maximale de 1920 x 1080 pixels et sa carte graphique est l'AMD Radeon. Ce modèle Lenovo est polyvalent et sera absolument parfait pour une utilisation multimédia. On notera également l'attention particulière accordée à l'esthétique du produit qui, dans son élégant coloris gris est tout simplement très beau.