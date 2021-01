Le PC Hybride Microsoft Surface Pro X est bradé chez Fnac et Darty

Pour vous emparer de cette réduction, vous avez le choix entre la Fnac ou Darty. Dans tous les cas, le prix reste inchangé et les mêmes modalités sont appliquées. Par exemple, la livraison à domicile est gratuite et le retrait en magasin est possible. Le paiement en plusieurs fois est également d'actualité si nécessaire. Pour ce qui est de la garantie, elle est logiquement valable pendant deux ans.

Cette Microsoft Surface Pro X est pourvue d'un écran tactile PixelSense de 13 pouces avec une définition atteignant 2880 x 1920 pixels. La qualité d'image sera vraiment optimale et le confort visuel est assuré sur n'importe quel type de contenu. En plus de cet espace d'affichage très vaste, nous retrouvons un processeur Microsoft SQ1, 8 Go de RAM et une mémoire interne de 256 Go via SSD. Le système d'exploitation Windows 10 est bien évidemment présent.

Il faut savoir que cette machine a été avant tout conçue pour le domaine professionnel. Elle permet de travailler dans d'excellentes conditions. Mais vous pourrez aussi vous en servir pour naviguer sur internet, regarder des vidéos et jouer à quelques titres.