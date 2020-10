Une trottinette Mi Electric Scooter offerte pour la précommande du nouveau Xiaomi Mi 10T 🔥

Dévoilé en même temps que la version Pro à la mi-septembre, le Xiaomi Mi 10T est un smartphone qui a surtout été conçu pour la 5G.

Parmi ses points forts, on retrouvera un écran FHD+ de 6,67 pouces, un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 256 Go via port SD), une mémoire vive de 6 Go de RAM, une triple caméra de 64MP + 13MP + 5MP, une caméra selfie de 20MP, un processeur Qualcomm Snapdragon 865, une batterie de 5000mAh et le système d'exploitation Android.

Du côté de la partie connectique, elle se compose du Bluetooth 5.0, de la norme WiFi, de la technologie NFC, d'un port USB Type-C et d'un lecteur d'empreintes digitales.