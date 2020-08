Rentrée 2020 : La trottinette électrique Xiaomi Mi Electric Scooter Pro à moins de 400€

Allié un moteur électrique de 350 watts et un freinage à disque à l’arrière le tout avec de grandes roues et vous obtenez une trottinette rapide et efficace. Si en plus elle est en promotion chez Darty, il vous faut acheter la Xiaomi Mi Electric Scooter Pro.

Pour moins de 400 € vous obtiendrez l’une des meilleures trottinettes du marché 20 % moins chère que son prix habituel. Elle vous offrira une grande autonomie grâce à sa batterie de 12,8 Ah qui se chargera intégralement en moins de 9 heures, de quoi vous proposer 25 km sur une seule charge.

Et avec son moteur de 350 watts, vous pourrez atteindre rapidement sa vitesse de pointe de 25 km/h. Vous pourrez choisir différents modes de conduite afin de profiter de ses performances ou bien optimiser votre autonomie avec le mode Eco. Vous pourrez surveiller votre vitesse et l’état de sa batterie depuis l’afficheur placé sur son guidon.