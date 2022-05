Le prix de ce casque sans-fil Philips est tout simplement indécent

Proposé à seulement 19,99€ chez Cdiscount, ce casque signé Philips réserve quelques bonnes surprises, notamment au niveau de l'autonomie et du confort. De plus, il peut se plier afin de prendre moins de place et ainsi être transporté partout (lorsqu'il n'est pas sur vos oreilles).

Il ne pèse que 210 grammes pour un fonctionnement en Bluetooth avec une portée de 10 mètres. Donc si vous cherchez un casque simple et efficace, vous savez maintenant où le trouver.