Cdiscount allège le prix de la balance connectée Xiaomi pour les French Days

Avec cette balance connectée qui vous informe sur de nombreux éléments tels que votre indice de masse grasse (IMG) et votre indice de masse corporelle (IMC), votre masse musculaire, osseuse, hydrique, ou encore votre taux de graisse viscérale (etc.!), vous en apprendrez plus sur vous et votre composition physique et pourrez ainsi adapter vos efforts en conséquence.

Le pèse-personne connecté Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 est un très joli appareil en verre trempé, tout de blanc vêtu, qui s'intègrera facilement à n'importe quel intérieur. Les résultats sont visibles directement grâce à l'affichage LED et bien entendu l'appareil se connecte en Bluetooth à votre smartphone afin que vous puissiez recueillir toutes vos données. L'application est simple et agréable à utiliser. Pour la pesée, la graduation est au 100 grammes. La balance fonctionne sur des poids inférieurs à 150 kilos.