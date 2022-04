Le dernier jeu Zelda en promo à moins de 35€ sur Switch

Il est rare que les jeux Nintendo baissent de prix. Pourtant en ce moment vous pouvez vous procurer chez Cdiscount l'excellent The Legend of Zelda Skyward Sword HD pour seulement 34,99€. Pour information, le titre est d'ordinaire vendu entre 44,99€ et 49,99€ lorsqu'il est en stock. C'est donc l'occasion idéale de se procurer un grand classique de la Wii et de la Switch à un prix plus qu'abordable.

Le joueur y incarne Link, comme d'habitude. Le jeune homme est, au début du jeu, élève dans une école de chevalerie. Il habite dans la cité de Célesbourg, une ville qui se trouve au-dessus des nuages. Ami avec Zelda, il va tout faire pour la retrouver lorsque celle-ci sera emportée par une mystérieuse tornade.