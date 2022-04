Vente flash : une télé 4K QLED, allez-vous louper ça ?

Ce téléviseur Hisense propose une taille d'écran de 43 pouces, un format plus petit que la moyenne des écrans proposés en magasin. Loin d'être un défaut, cette diagonale plus restreinte est idéale pour tous ceux habitant un appartement, une petite maison ou tout simplement ayant peu de place pour installer leur télévision.

Le téléviseur Hisense 43A7GQ est également un objet de design très abouti avec des bords d'écran réduits à leur plus simple expression. Vous êtes totalement plongés au coeur de l'action, sans que votre regard ne soit interrompu par des bordures disgracieuses autour de l'appareil.

L'écran possède toutefois de très nombreux atouts à commencer par sa technologie d'écran QLED qui permet d'obtenir une excellente luminosité ainsi qu'une restitution fidèle des couleurs à l'image. Sa définition 4K permet de profiter des derniers contenus dans leur définition d'origine avec un niveau de détails saisissant.

Cet écran est également compatible HDR, et notamment Dolby Vision, le standard préféré de l'industrie et des cinéastes qui vous permet de profiter de couleurs plus naturelles et d'une luminosité encore plus forte pour les films et séries en streaming ou en Blu-Ray proposés avec ce standard colorimétrique.