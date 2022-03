A moins de 60€, cette paire de joy-con The Legend of Zelda est un vrai bon plan

La Switch a connu de nombreuses déclinaisons de couleurs. Et avec ces modèles bleus sérigraphiés The Legend of Zelda, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Les joy-con peuvent agir de différentes façons. Ils peuvent être branchés à la console, c'est d'ailleurs comme ça qu'ils se rechargent, et servir de manette unique lorsque vous jouer en mode portable.

Il est possible de les détacher et des fixer sur un support pour en faire une manette unique, utilisable aussi bien en mode TV que portable. Et vous pouvez également les utiliser comme deux manettes différentes et ainsi profiter de certains jeux en multi sans avoir l'obligation d'acheter une nouvelle manette. Ils sont fournis avec l'extension à clipser sur le dessus qui permet de leur donner un peu plus d'épaisseur.