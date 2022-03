A moins de 400€, cette TV QLED 55 pouces est un vrai bon plan !

La TCL 55QLED790 est une Android TV. Elle utilise donc l'écosystème de Google afin de vous proposer une interface ergonomique. Et surtout l'accès au Play Store qui permet de télécharger toutes les apps dont vous avez besoin. Ça va bien entendu des services de streaming audio et vidéo comme Netflix, Prime Video, Disney+, OCS, MyCanal, Salto, YouTube, Twitch, Spotify, Deezer, etc. Jusqu'aux lecteurs vidéo pour lire vos propre films et séries ou même des jeux si vous avez de quoi les utiliser.

Elle propose également du Bluetooth pour y relier votre casque ou écouteurs ou encore une enceinte ou une barre de son disposant d'une connexion similaire. D'ailleurs en parlant de connexion vous pouvez compter sur trois ports HDMI v.2.0b, une entrée audio Mini-A/V, deux prises d'antenne TV, une sortie audio numérique et une pour le casque. Et vous avez deux prises USB 2.0 pour brancher clé et HDD externe sur la TV.