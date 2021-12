Ce code promo fait chuter le prix de l'iPhone 12 mini !

Commercialisé il y a plus d'un an en même temps que les modèles classique, 12 Pro et 12 Pro Max, l'iPhone 12 mini est doté d'un écran Super Retina XDR de 5,4 pouces avec une définition de 2340 x 1080 pixels, un taux de rafraichissement à 60 Hz et un verre de protection Ceramic Shield.

Le téléphone de la marque Apple est aussi équipé d'une puce Apple A14 Bionic (compatible 5G) avec Neural Engine nouvelle génération, d'une mémoire vive de 4 Go de RAM et d'une batterie de 2227 mAh avec charge rapide.

Concernant la partie photo/vidéo, elle se compose d'un double capteur ultra grand‑angle et grand‑angle de 12 MP et d'une caméra frontale TrueDepth de 12 MP.

Enfin, l'iPhone 12 mini est livré dans une boîte qui inclut des EarPods avec connecteur Lightning et un câble USB-C vers Lightning.