La montre connectée Xiaomi Mi Watch à prix choc : une alternative pas chère à l'Apple Watch ?

La Xiaomi Mi Watch est une montre connectée très élégante, qui adopte un format rond avec un large écran de 1,39 pouces au poignet, compatible Always on Display. Ainsi la dalle de votre montre reste allumée en permanence pour jeter un oeil à vos notifications ou à l'heure discrètement et rapidement. 100 cadrans sont disponibles depuis l'application mobile et sur la montre pour personnaliser la smartwatch au plus près de vos goûts personnels.

Cette Xiaomi Mi Watch est également un petit coach santé au poignet, grâce à ses différents capteurs situés sous l'appareil. En plus de la fréquence cardiaque, la montre peut aussi analyser le taux d'oxygène dans le sang ainsi que le nombre de pas réalisés et de calories brulées dans la journée.