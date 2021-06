Face au Prime Day, Cdiscount frappe fort avec cette offre folle sur le Realme 8 5G

Le Prime Day 2021 a officiellement commencé ce lundi 21 juin et certains e-commerçants en profitent pour lancer aussi des offres promotionnelles.

C'est le cas de Cdiscount qui permet à ses membres d'acquérir le Realme 8 compatible 5G et disponible dans sa version 64 Go. Le smartphone en question est au prix 179 euros et en deux coloris au choix : le noir et le bleu.

Concernant la livraison, aucuns frais de port supplémentaires ne sont demandés en cas de réception du produit à domicile ou de retrait de l'article en point relais.