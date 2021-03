Bose QuietComfort 35 II : un prix irrésistible pour l'un des meilleurs casques à réduction de bruit active

Le Bose QC35 II a beau avoir quelques années derrière lui il reste une référence de l'audio sans-fil. Le constructeur américain continue de mettre à jour son appareil phare et lui proposer de nouvelles améliorations au fil des mois.

Le QC35 II reste donc un appareil de très grande qualité, notamment grâce à son système de réduction de bruit active. Le casque, armé de nombreux micros, écoute le bruit extérieur pour ensuite l'annuler grâce à des algorithmes complexes. Vous profitez enfin totalement de votre musique, sans aucune perturbation et probablement redécouvrir vos morceaux préférés avec des détails insoupçonnés.

Le son a également été soigneusement travaillé par la marque qui intègre sa fameuse signature pour des basses généreuses mais pas excessives et une mise en avant des instruments et des voix. Il est également possible de passer des appels téléphoniques et vos interlocuteurs profiteront d'une qualité audio améliorée.