Bon plan Apple : le prix de l'iPhone 12 128Go en forte baisse avec un code

L'iPhone 12 n'est plus tellement à présenter. Pour rappel, il s'agit d'un téléphone compatible 5G qui est doté d'un écran Super Retina XDR de type OLED avec une diagonale de 6,1 pouces, une définition de 2532 x 1170 pixels, un taux de rafraichissement à 60 Hz et une dalle protégée par un verre Ceramic Shield.

On retrouvera également la technologie d'affichage HDR10, le processeur Apple A14 Bionic, une mémoire vive de 4 Go de RAM et une batterie 2815 mAh compatible avec la recharge rapide 20 W et avec la charge sans-fil jusqu'à 15 W.

Concernant la photo, elle est assurée par la présence d'un module grand angle de 12 MP, d'un ultra grand angle de 12 MP et d'une caméra selfie de 12 MP.