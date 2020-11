La Nintendo Switch Edition Spéciale Fortnite avec 2000 V Bucks à prix cassé

Il faut également savoir que le jeu Fortnite Battle Royale est déjà installé sur la console. Vous pourrez donc vous lancer dans une partie sans attendre. De plus, le pack Panthère et 2000 V-Bucks (soit la monnaie utilisée dans le jeu pour acheter des éléments cosmétiques) sont offerts. Le pack permet d'obtenir la tenue Panthère ainsi que deux styles et un accessoire. Bref, des présents plutôt appréciables pour les fans.