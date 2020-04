Toute la suite Microsoft Office 2019 Pro Plus (PC) à moins de 30€

Une promo à saisir d'office !

Prêt à travailler

C'est encore une fois Cdiscount qui décide de nous régaler. Nous allons rapidement faire le tour des modalités puisque la commande vous sera envoyée directement par email dans les 24 heures. Aucun frais de port à l'horizon. Cependant, vous pouvez tout de même choisir de régler cet achat en quatre fois. Le premier versement est facturé 7,70€ puis 7,67€ vous seront demandés pour les trois échéances restantes. Il est déjà temps de passer au contenu de ce produit.Tout d'abord, il est important de préciser que la suite Microsoft Office 2019 Pro Plus n'est pas un abonnement Office 365. Ici, vous aurez uniquement accès à Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher et Access. L'accès à ces logiciels est garanti à vie. Notez que vous devez impérativement avoir à votre disposition un ordinateur avec pour système d'exploitation Windows 10.Pour utiliser les logiciels en question, il vous suffira de les télécharger depuis l'email qui vous sera envoyé. Vous pourrez ensuite faire du traitement de texte, accéder à vos boîtes de réception, mettre à jour des tableurs et bien plus encore. Bref, vous ne manquerez de rien dans le domaine professionnel. Il n'y a pas grand chose de plus à ajouter mais sachez que cette suite est extrêmement complète et facile à prendre en main.Vous savez tout concernant la suite Microsoft Office 2019 Pro Plus. Votre ordinateur sera équipé des logiciels de bureautique les plus utiles du marché. Ainsi, ne laissez surtout pas passer cette bonne affaire.