L'imprimante HP Envy Photo 6220 à moins de 50€, une offre immanquable !

La HP Envy Photo 6220 sous la barre des 50 euros

Une imprimante tout-en-un

Les imprimantes sont probablement les produits les plus recherchés en cette période de confinement sur les sites marchands.Certains modèles sont en promotion comme la HP Envy Photo 6220 qui est à 49,99 euros au lieu de 89,99 euros chez Cdiscount ; soit 50 euros de remise via une offre de remboursement.Cette ODR est valable jusqu'à ce lundi 6 avril 2020 inclus et toutes les conditions de l'offre sont consultables ici Cette imprimante tout-en-un à jet d'encre est équipée d'un port USB 2.0 de la technologie Bluetooth et du Wifi.Elle prend en charge les supports suivants : ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 101.6 x 152.4 mm, 101.6 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm.D'une capacité de 125 feuilles, la HP Envy 6220 dispose d'une vitesse d'impression jusqu'à 22 ppm en mono et jusqu'à 21 ppm en couleur.