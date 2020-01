Soldes Choc Cdiscount ! Montre connecté XIAOMI Mi Band 3 à seulement 12,99€

Une réduction de 56%

Un smartband orienté fitness

Commercialisé au prix de 29,99 euros habituellement, le Xiaomi Mi Band 3 est actuellement disponible pour la modique somme de 12,99 euros sur le site de Cdiscount. Un tarif proposé pour un stock limité, mieux vaut donc ne pas traîner sous peine de laisser passer sa chance. Il s'agit d'un produit Cdiscount à volonté, avec tous les avantages en termes de livraison et garantie que cela implique.Le bracelet connecté de troisième génération de Xiaomi fait fureur car il intègre des fonctionnalités avancées pour un petit prix. On retrouve en effet cardiofréquencemètre pour mesurer la fréquence cardiaque, un podomètre pour compter le nombre de pas, l'affichage des notifications du smartphone et de nombreuses options de suivi d'activité et du sommeil. Il y a même un réveil grâce à la présence d'un moteur de vibration. Étanche, le Mi Band 3 est utilisable aussi bien sur terre que dans l'eau, ce qu ie nfait un outil idéal pour la pratique de la natation.L'appareil est équipé d'un écran OLED tactile de 0,78 pouces. Sa batterie de 110 mAh lui offre une autonomie jusqu'à 20 jours. Pas besoin de le recharger trop régulièrement, donc. Notons que l'article est bien entendu compatible Android et iOS.Cela risque d'être compliqué de trouver un meilleur rapport qualité-prix, mais vous trouverez peut-être un modèle correspondant mieux à vos attentes dans notre comparatif des meilleurs bracelets connectés du marché.