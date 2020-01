Profitez des soldes Cdiscount pour obtenir un aspirateur robot iRobot Roomba 605 pour 179€

Baisse de prix sur l'iRobot Roomba 605

Efficace et intelligent

Affiché habituellement au prix de 291,48 euros, l'iRobot Roomba 605 est actuellement disponible pour 179,99 euros chez Cdiscount, avec possibilité de payer en quatre fois. La livraison est gratuite et les abonnés au programme Cdiscount à volonté bénéficient de tous les avantages et toutes les garanties inclues dans leur abonnement. Livraison à domicile ou en point retrait en 1 jour ouvré disponible pour toute commande passée avant 14h.Ce robot aspirateur permet de nettoyer le sol de son foyer sans aucune prise de tête. Il circule de lui-même sur toutes les surfaces planes auxquelles il a accès et esquive les meubles, escaliers et prises électriques pour ne rien endommager. De plus, sa brosse latérale permet d'accéder aux zones difficilement atteignables près des plinthes. L'appareil fonctionne sur les sols durs comme la moquette. Et pas besoin de le recharger soi-même, le Roomba 605 part se recharger sur sa station de lui-même après avoir terminé ses tâches. Bref, ce robot aspirateur représente un gain de temps et d'énergie non négligeable.Nous avons constitué un comparatif des meilleurs aspirateurs robots du marché , n'hésitez pas à y jeter un œil !