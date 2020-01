Soldes Cdiscount : une carte Micro SD Samsung U3 512 Go à 69€ au lieu de 105€

Une carte Micro SD Samsung 512 Go en promotion

L'adaptateur est inclus

A l'occasion de la deuxième démarque des soldes d'hiver 2020, Cdiscount propose une réduction de 36 euros sur une carte Micro SD Samsung avec capacité de stockage 512 Go. L'article est désormais disponible au prix de 69 euros au lieu de plus de 105 euros. Les abonnés Cdiscount à volonté bénéficient de plus des avantages et garanties du programme, avec notamment la livraison express gratuite. Pour les non membres, c'est la livraison standard qui est offerte sur ce produit.La carte mémoire flash est livrée avec son adaptateur microSDXC vers SD pour faire passer les fichiers d'un appareil à un autre. Elle adopte le format microSDXC UHS-I et il s'agit d'une micro SD de classe UHS-I U3. Le produit est résistant aux champs magnétiques, aux rayons X, aux températures, aux éclaboussures et à la poussière. Ses 512 Go de stockage permettent d'enregistrer des fichiers photo ou vidéo très volumineux en qualité 4K ou 8K.Que ce soit pour bénéficier d'un immense espace de stockage sur son smartphone ou pour prendre de nombreux clichés haute qualité avec un appareil photo, les performances et la fiabilité de cette carte micro SD ne vous décevront pas.