Soldes 2020 : une Smart TV PHILIPS LED 4K UHD (55") au meilleur prix chez Cdiscount

La Smart TV Philips à 399€

Une TV connectée

La Smart TV Philips est un grand téléviseur de 55pouces, soit 139cm de diagonale au rétroéclairage LED micro-dimming. Il a une très bonne résolution d'image 4K Ultra HD 2160p, et une précision amplifiée par l'intégration d'une technologie d'amélioration du mouvement. L'amélioration des images fonctionne avec le système Philips Pixel Precise. La technologie HDR est assurée par le système Dolby Vision HDR 10+. L'affichage 8 millions de pixels est donc une assurance de couleurs riches, de contrastes profonds et de mouvements fluides.La plateforme SAPHI intégrée au téléviseur vous permet de naviguer aisément entre les différentes applications de streaming. Passez rapidement de Netflix à Prime vidéo depuis la télécommande. Connectée en WiFi, la smart TV peut aussi vous permettre de naviguer sur le Web, accèder à des vidéos Youtube ou au streaming de musique. En plus de son design fin et épuré, de son cadre en aluminium chic, la smart TV Philips est un accès direct à tous vos contenus vidéos préférés!