Soldes Cdiscount : Nintendo Switch à 274,99€ au lieu de 299,99€

Un code promo de 25€ sur Cdiscount

La nouvelle Nintendo Switch

La Nintendo Switch 2019 (avec une nouvelle puce et une bien meilleure autonomie) est affichée au prix de 299,99 euros sur Cdiscount. Un tarif qui passe à 274,99 euros en appliquant le coupon MOINS25E au moment de l'achat. Un bon prix pour la version de nouvelle génération avec Joycon bleu et rouge. Le produit est éligible au programme Cdiscount à volonté, les abonnés bénéficient donc de la livraison express gratuitement (livraison standard gratuite pour les autres). Le site annonce du stock pour ce 15 janvier 2019.Comme nous vous le disions plus tôt, il s'agit de la Switch V2. Elle embarque un nouveau SoC Tegra de Nvidia, plus performant et surtout moins énergivore que son prédécesseur. Pour rappel, la Switch 2017 offre en mode portable une autonomie comprise entre 2,5 et 6,5 heures d'autonomie (3 heures sur The Legend of Zelda : Breath of the Wild), alors que le modèle 2019 est bien plus généreux : comptez entre 4,5 et 9 heures d'utilisation (5,5 heures sur The Legend of Zelda : Breath of the Wild). La Nintendo Switch est la console qui se vend le mieux actuellement. Son concept hybride à la fois salon et portable ainsi que son catalogue d'exclusivités a fait mouche auprès des consommateurs.Pour accompagner la console, vous voudrez certainement acquérir des jeux. Consultez donc notre comparatif des meilleurs titres disponibles sur la Switch