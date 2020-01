Soldes : excellent rapport qualité prix pour ce Xiaomi Redmi Note 7 en promo

Soldes Cdiscount : le Redmi Note 7 à seulement 152,10€

L'appareil photo du Redmi Note 7: une bonne surprise

Le Redmi Note 7 a un grand écran de 6,3 pouces, et un dos métallique bleu brillant. L'écran est en verre Gorilla Glass 5, résistant au rayures et aux poussières. Il a une très bonne résolution d'affichage Full HD 1080p, ce qui combiné à son écran large créé un vrai confort pour le visionnage de vidéos. En outre, le Redmi Note 7 présente des performances plus que correctes: 4Go de RAM, un processeur octacore Qualcomm Snapdragon 660 et 64Go de stockage. Son avantage majeur est sa batterie longue durée de 4000mAh compatible avec le système QuickCharge. Il peut donc tenir plus d'une journée sans recharge à utilisation modérée.L'appareil photo du Redmi Note 7 est plutôt meilleur que ceux des smartphone de gamme similaire: la caméra arrière 48 mégapixels prend des vidéos en 1080p, et l'ouverture descend jusqu'a F/1.8. Cela permet de prendre des photos nettes en basse lumière, d'autant plus que le capteur travaille avec une détection de scène automatique et un stabilisateur d'images intelligent qui améliore les réglages selon les conditions de luminosité et de mouvement. De plus, le Redmi Note 7 a un mode portrait qui floute l'arrière plan: vous pouvez exploiter au maximum votre potentiel créatif!Découvrez le Redmi Note 7 pour 152€ seulement dès aujourd'hui sur Cdiscount grâce au code promo XIAOMI!