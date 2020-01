Soldes Cdiscount : le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 4 au meilleur prix

Le bracelet Mi Band 4 à 29,99€

Un bracelet conçu pour le sport

Le bracelet connecté Mi Band 4 vous permet de garder le contact avec vos appels, SMS et e-mails où que vous soyez, car elle est connectée en Bluetooth à votre smartphone et vous transmet vos notifications. Sa batterie lui permet de tenir plusieurs jours sans recharge (jusqu'à 20 jours!). Le temps de chargement est de deux heures seulement. Le bracelet est noir, mince et en plastique souple. C'est donc un accessoire facile d'utilisation et très confortable, il ne vous gêne pas dans vos activités y compris dans le sport.Le Mi Band 4 est conçu pour vous accompagner dans vos activités sportives: marche, natation, course et cyclisme. Pour chacune de ses activités, le bracelet lance un programme de suivi et vous permet d'admirer vos performances en temps réel. Il est bien évidemment étanche (juqu'à 50m) et résistant à la poussière. Le bracelet est aussi équipé de capteurs pour suivre vos battements cardiaque, et est doté d'un programme de suivi du sommeil. Pour 29,99€ seulement, ce bracelet présente toutes les qualités nécessaires d'une montre connecté!Toutes les soldes Cdiscount et bien d'autres sont à retrouver dès maintenant chez Clubic!