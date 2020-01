Soldes Cdiscount : Prix imbatable sur l'aspirateur robot iRobot Roomba 605

L'aspirateur Robot Roomba 605 à 149€

Un robot simple d'utilisation

Le Robot Roomba 605 est un aspirateur autonome programmable puissant. Il est composé de plusieurs brosses et d'une aspiration forte qui ne laisse pas de résidus ou de poussière. L'avantage de ce robot aspirateur est aussi ses dimensions: il fait moins de 10cm de hauteur et pèse 4,6g seulement. Il peut donc se glisser sous les meubles, se hisser sur les tapis et vous pouvez aisément le soulever. Il est adapté aux sols durs et aux moquettes, mais il faut toutefois éviter de le mettre en marche sur des tapis à poils longs.Le Roomba 605 est très facile à mettre en marche, il suffit d'appuyer sur son unique bouton. Il nettoie automatiquement sans se heurter aux objets grâce à ses capteurs d'obstacles. De la même manière, il ne tombe pas dans les escaliers. Il aspire de façon autonome pendant 120 minutes et retourne à sa base de chargement automatiquement lorsque la batterie est épuisée. Ainsi, vous pouvez vaquer à vos occupations sereinement pendant qu'il s'occupe du ménage. Il fonctionne aussi sans sac, il suffit donc de vider le réservoir après utilisation. Enfin, il est garanti deux ans par le constructeur.Profitez des soldes et obtenez dès aujourd'hui cet aspirateur robot pour seulement 149€ sur Cdiscount!