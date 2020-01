Soldes : Xiaomi Airdots Redmi à prix CHOC chez Cdiscount 🔥

Un rapport qualité-prix incroyable

Le tarif affiché actuellement pour les écouteurs sans fil Airdots Redmi et leur boîtier de recharge est de seulement 14,99 euros. Un prix fantastique pour un produit Cdiscount Volonté qui bénéficie donc d'une livraison sécurisée et rapide. Comme la plupart des appareils Redmi, même au tarif d'origine, ces earphones wireless constituent un bon achat au vu de ses qualités. Alors avec cette réduction sur un site reconnu et fiable comme Cdiscount, autant dire qu'on a là une des meilleures affaires tech de ces soldes jusqu'ici.Les écouteurs sont compatibles avec la norme Bluetooth 5.0 pour l'appareillage. Chaque pièce est équipée d'une batterie de 40 mAh pour assurer une autonomie prodiguant 4 heures d'autonomie sur une charge. Le boîtier, avec sa batterie 300mAh, permet de prolonger l'autonomie jusqu'à 12 heures.