Black Friday Cdiscount : Microsoft Surface Go 10 + clavier + Office 365 à moins de 300€

La Microsoft Surface Go fournie avec un clavier pour le Black Friday

La tablette Surface Go en quelques mots

C'est donc la plateforme Cdiscount qui propose un bundle plutôt intéressant, contenant la tablette Microsoft Surface Go avec un clavier et un pack Office 365 Personnel ; le tout pour 299,99 euros. Pour information, il faut compter 223 euros de plus si vous effectuez des achats séparés sur le site officiel de Microsoft.À propos de la livraison, les frais de port sont offerts pour un retrait du pack en point relais. Quant aux membres CDAV, ils bénéficient de la livraison gratuite à domicile grâce au programme Cdiscount à volonté La Surface Go de Microsoft dispose d'un écran tactile 10" PixelSense, de 4 Go de RAM, d'un disque dur eMMC de 64 Go, d'une carte graphique Intel HD Graphics 615, du processeur Intel Pentium Gold 4415Y et du système d'exploitation Windows 10 S.Avec un poids de 522g et d'une épaisseur de 8.3 mm, la Surface Go se glisse facilement dans votre sac. Vous pouvez rester connecté où que vous soyez avec son autonomie de 9 heures, sa fonctionnalité WiFi et sa connectique complète : un port USB-C, un port MicroSD, un port Surface Connect à charge rapide et une prise casque.