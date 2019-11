Black Week Cdiscount : l'iPhone XR poursuit sa baisse de prix en s'affichant à 589,99€

Un mobile parfait pour le Black Friday

Votre iPhone ne coulera pas

Nous sommes donc chez Cdiscount pour cette bonne affaire. Durant ces quelques jours qui font la part belle aux prix cassés, le site bordelais continue de proposer la livraison gratuite comme le paiement en quatre fois. Pour cet article, vous devrez débourser 151,03€ au moment de l'achat puis 151€ par mensualité. Rappelons aussi qu'il est possible de souscrire au service Cdiscount à volonté contre seulement 9€ pour la première année (jusqu'au 21 novembre inclus). Ainsi, vous recevrez la commande sous un jour ouvré.Cet iPhone XR dispose d'un écran LCD de 6,1 pouces avec une définition de 1792 x 828 pixels. Concernant sa configuration, il accueille un processeur A12 Bionic avec 6 cœurs à 2,49GHz, 3 Go de RAM et une mémoire interne de 64 Go. Concrètement, le mobile signé Apple profite d'une vitesse d'exécution remarquable. Les applications se lancent très rapidement et tous les jeux disponibles sur l'App Store tournent sans le moindre ralentissement. Ce modèle est tout bonnement parfait dans ce domaine. Si vous cherchiez un smartphone puissant, vous venez de le trouver !Évoquons maintenant les caractéristiques des modules utilisables pour prendre des photos. Le capteur positionné à l'arrière de l'iPhone XR atteint 12 mégapixels. Il permet de capturer de très belles vidéos en Full HD. Sur la façade avant du mobile, c'est un capteur 7 mégapixels qui répond présent pour les selfies. Poursuivons en nous arrêtant sur la batterie 2942 mAh. Son autonomie est estimée à un jour et demi. Enfin, précisons que le mobile est étanche face aux immersions à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes.Le rapport qualité / prix de l'iPhone XR est vraiment idéal. Malgré son année d'ancienneté au compteur, ce modèle a conservé toute sa puissance et son écran irréprochable. Il brille également pour la qualité de ses photos et son autonomie des plus robustes. Une bien belle entrée en matière pour le Black Friday 2019.